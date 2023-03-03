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В Екатеринбурге возобновились бесплатные курсы татарского языка
В Образовательно-культурном центре Института Каюма Насыри Екатеринбурга снова запущены бесплатные оффлайн-курсы по татарскому языку. Занятия будут проходить по воскресеньям с 10 до 12 часов. Срок обучения – 3 месяца.
Проводить курсы будет методист центра – уроженка Казани, выпускница аспирантуры Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Алина Хайруллина.
Сейчас идет набор взрослой группы в возрасте от 18-65 лет. Записаться на курсы можно по ссылке.
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