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Общество 3 марта 2023 12:33

В Екатеринбурге возобновились бесплатные курсы татарского языка

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В Образовательно-культурном центре Института Каюма Насыри Екатеринбурга снова запущены бесплатные оффлайн-курсы по татарскому языку. Занятия будут проходить по воскресеньям с 10 до 12 часов. Срок обучения – 3 месяца.

Проводить курсы будет методист центра – уроженка Казани, выпускница аспирантуры Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Алина Хайруллина.

Сейчас идет набор взрослой группы в возрасте от 18-65 лет. Записаться на курсы можно по ссылке.

#Татарский мир #татарский язык
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