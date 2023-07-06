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В Екатеринбурге в Уральском институте кардиологии случился пожар
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В Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге произошел пожар, сообщает ТАСС.
По данным агентства, из здания эвакуировались 285 человек, 165 из них – пациенты.
Открытое горение было оперативно ликвидировано, огнеборцы разбирают сгоревшие конструкции. Причины возникновения огня устанавливают специалисты.
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