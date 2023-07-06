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Происшествия 6 июля 2023 08:28

В Екатеринбурге в Уральском институте кардиологии случился пожар

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В Уральском институте кардиологии в Екатеринбурге произошел пожар, сообщает ТАСС.

По данным агентства, из здания эвакуировались 285 человек, 165 из них – пациенты.

Открытое горение было оперативно ликвидировано, огнеборцы разбирают сгоревшие конструкции. Причины возникновения огня устанавливают специалисты.

#Урал
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