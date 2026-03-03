В Екатеринбурге предотвратили теракт, жертвой которого мог стать директор предприятия ОПК

ФСБ предотвратило теракт в Екатеринбурге, жертвой которого мог бы стать директор предприятия ОПК. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центре общественных связей ведомства.

Сообщается, что 40-летнего мужчину курировали спецслужбы Украины. Он забрал два самодельных взрывных устройства из тайника, а также получил поддельный паспорт РФ и адрес проживания объекта покушения. В конечном итоге было решено подложить взрывчатку под автомобиль жертвы.

В момент закладывания СВУ исполнителя попытались задержать, однако украинский куратор дистанционно привел бомбу в действие и злоумышленник погиб.