В Екатеринбурге появился памятник татарскому поэту Мусе Джалилю

В Парке Дружбы народов в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие памятника татарскому поэту-герою Мусе Джалилю.

В мероприятии приняли участие заместитель Премьер-министра РТ, председатель нацсовета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев, Герой России Дамир Юсупов, министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, постоянный представитель Татарстана в Уральском федеральном округе Хайдар Гильфанов, областные и городские муниципальные депутаты, представители региональной татарской общины, историки из Казани.

«В России татары проживают от Калининграда до Дальнего Востока. В Свердловской области татар около 150 тысяч. Идея установки бюста Мусы Джалиля была давно. Этот вопрос был решен с руководством области, и Екатеринбург пополнил число городов, где увековечена память героя», — сказал во время церемонии Василь Шайхразиев.

По его словам, в Свердловскую область доставлены два бюста поэта. Второй будет установлен в День Победы в городе Серове.

Председатель общественной организации «Татары Урала» Суфия Таминдарова открытие бюста Мусы Джалиля назвала историческим событием для татар Екатеринбурга, так как это первый памятник в Свердловской области, установленный представителю татарского народа.

Бюст Джалиля — подарок Казани. Он был отлит в Санкт-Петербурге. Автор — скульптор Венера Абдуллина.

По словам Таминдаровой, согласование с местными властями и изготовление бюста заняло примерно полгода. До этого вопрос об установке памятника не удавалось решить в течение 36 лет.

«Теперь мы будем ходатайствовать о присвоении имени Габдуллы Тукая одной из улиц города», — поделилась планами руководитель общины.

Министр образования и молодежной политики Юрий Биктуганов в своем выступлении подчеркнул, что бюст героя-поэта сохранится как символ дружбы между Республикой Татарстан и Свердловской областью, а также дружбы народов в регионе.

Герой России Дамир Юсупов напомнил собравшимся о героизме Мусы Джалиля и выразил уверенность, что этот бюст станет памятью участникам Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия послушали стихотворение Мусы Джалиля «Песни мои» в исполнении Хайдара Гильфанова. После торжественной части гости из Татарстана высадили яблони в Парке дружбы народов.