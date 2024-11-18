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В Екатеринбурге потушили пожар на крыше центральной больницы
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Пожар на крыше больницы в Екатеринбурге потушили.
Как сообщает ТАСС, пострадал один человек. Его вынесли на носилках к машине реанимации.
Возгорание произошло в центральной больнице Екатеринбурга №3.
Кровля загорелась на площади 300 квадратов. 350 посетителей и пациентов эвакуировали.
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