В Екатеринбурге потушили горящую крышу жилого дома на площади 300 квадратов

В Екатеринбурге произошло возгорание кровли пятиэтажного жилого дома. Пожар тушили более 40 спасателей. Об этом сообщают в тееграм-канале регионального главка МЧС.

«Ранним утром 5 июля поступило сообщение о возгорании на улице Первомайской. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 кв. метров. Для ликвидации возгорания задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава», – указано в сообщении.

В 07:07 (05:07 мск) открытое горение на пожаре ликвидировано. В результате возгорания никто не пострадал.