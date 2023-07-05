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В Екатеринбурге потушили горящую крышу жилого дома на площади 300 квадратов
В Екатеринбурге произошло возгорание кровли пятиэтажного жилого дома. Пожар тушили более 40 спасателей. Об этом сообщают в тееграм-канале регионального главка МЧС.
«Ранним утром 5 июля поступило сообщение о возгорании на улице Первомайской. По оперативной информации площадь пожара составляет 300 кв. метров. Для ликвидации возгорания задействованы 14 единиц техники и 41 человек личного состава», – указано в сообщении.
В 07:07 (05:07 мск) открытое горение на пожаре ликвидировано. В результате возгорания никто не пострадал.
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