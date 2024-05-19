В Екатеринбурге пассажирский самолет наехал на ногу работника аэропорта

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс в Бишкек, наехал на ногу сотруднику аэропорта в Екатеринбурге, мужчина получил травму, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

«Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, вылетающее рейсом Екатеринбург-Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна», – указали в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавший получил травму нижней правой конечности, госпитализирован. По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка.