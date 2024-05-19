Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Екатеринбурге пассажирский самолет наехал на ногу работника аэропорта
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс в Бишкек, наехал на ногу сотруднику аэропорта в Екатеринбурге, мужчина получил травму, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.
«Установлено, что при начале движения на предварительном старте воздушное судно А-320, вылетающее рейсом Екатеринбург-Бишкек, передней стойкой шасси совершило наезд на техника по выпуску воздушного судна», – указали в ведомстве.
По предварительной информации, пострадавший получил травму нижней правой конечности, госпитализирован. По данному факту Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников