В Екатеринбурге одной из улиц присвоят имя поэта Габдуллы Тукая

В Екатеринбурге одну из улиц планируют назвать в честь великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Предварительная договоренность с руководством города уже достигнута, рассказал в интервью «Татар-информу» постоянный представитель Татарстана в Свердловской области Хайдар Гильфанов.

«Идут разговоры на тему присвоения одной из улиц в Екатеринбурге имени поэта Габдуллы Тукая. Это инициатива одной из татарских организаций. Мы предварительно договорились с главой города. Скорее всего, это будет улица в одном из новых микрорайонов, чтобы мы не завязли в обсуждениях с жителями», – заявил он.

Напомним, что в октябре прошлого года в Екатеринбурге открылся памятник Мусе Джалилю, а к 9 мая этого года мемориал поэту планируют установить в городе Серов, где он жил и работал в 30-е годы прошлого века.

Кроме того, в следующем году к 300-летию Перми в городе планируют открыть Центр татарской культуры, добавил Гильфанов.

«К 300-летию Перми мы планируем, что в городе откроется Центр татарской культуры. Сейчас мы работаем над тем, чтобы Пермская сторона нашла здание, которое устроит татарскую общественность. Такие дома уже работают в Кургане, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге. Скорее всего, открытие состоится летом», – отметил собеседник.

Кроме того, к юбилею города планируют провести Дни Татарстана в Пермском крае, а затем совершить обратный визит делегации в республику. А в 2024 году в Бардымском районе края запланировано проведение Всероссийского Сабантуя.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа» в 11.00.