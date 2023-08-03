В Екатеринбурге отец оставил 5-летнюю дочь одну на площадке, наутро его нашли мертвым

Накануне вечером во дворе дома на улице Баумана в Екатеринбурге жители обнаружили девочку, с которой не было взрослых. Она рассказала полиции, что ей 5 лет, но ответить на вопрос где живет не смогла, сообщает РИА Новости.

Правоохранители выяснили, что девочка с отцом отправились кататься на велосипеде, а потом он оставил ее на детской площадке и обещал скоро вернуться.

Было установлено, где ребенок проживает, ее мать нашли, а сегодня, неподалеку от места, где гулял ребенок полицейские обнаружили мертвым ее отца.

По данным агентства, следов борьбы на месте обнаружения тела не было, личные вещи мужчины также остались при нем.

По одной из версий, возможной причиной смерти могло стать злоупотребление опасными веществами.

Инспекторы из подразделения по делам несовершеннолетних проверяют условия жизни девочки и взаимоотношения в семье.