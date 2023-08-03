В Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило дорогу под мостом, собралась огромная пробка

Сегодня утром в Екатеринбурге произошел прорыв холодной воды, в результате временно ограничили в оба направления движение под мостом на улице Щербакова- Самолетная. Об этом сообщает ГИБДД Свердловской области.

«В Екатеринбурге на ул. Щербакова- Самолетная автоинспекторы временно ограничили движение под мостом в оба направления, из-за прорыва холодной воды. Автомобилистов отправляют в объезд», – указано в сообщении.



Отмечается, что в настоящее время на месте работают сотрудники коммунальных служб, которые устраняют последствия прорыва.