В Екатеринбурге арестована гражданка России и США по делу о сборе средств для ВСУ

В Екатеринбурге арестована жительницы Лос-Анджелеса, у которой есть гражданство России и США. Ее подозревают в государственной измене в виде сбора средств для ВСУ, сообщает ТАСС.

По данным агентства, с 2022 года женщина занималась сбором денег в интересах украинской организации, которые затем направлялись на покупку ВСУ предметов тактической медицины, а также экипировки и боеприпасов.

Кроме того, известно, что на территории США женщина неоднократно участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима.

На основе имеющихся фактов следственным подразделение УФСБ России по Свердловской области возбудило уголовное дело. Обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.