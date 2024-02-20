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В Екатеринбурге арестована гражданка России и США по делу о сборе средств для ВСУ
В Екатеринбурге арестована жительницы Лос-Анджелеса, у которой есть гражданство России и США. Ее подозревают в государственной измене в виде сбора средств для ВСУ, сообщает ТАСС.
По данным агентства, с 2022 года женщина занималась сбором денег в интересах украинской организации, которые затем направлялись на покупку ВСУ предметов тактической медицины, а также экипировки и боеприпасов.
Кроме того, известно, что на территории США женщина неоднократно участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима.
На основе имеющихся фактов следственным подразделение УФСБ России по Свердловской области возбудило уголовное дело. Обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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