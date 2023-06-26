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В Екатеринбурге 50 курсантов института МВД находятся в больнице из-за отравления
На сегодняшний день 50 курсантов Уральского юридического института МВД России с симптомами пищевого отравления находятся в больнице. Об этом сообщают в пресс-службе Минздрава Свердловской области.
«На утро 26 июня в стационаре на лечении находятся 50 человек. Состояние большинства из них врачи оценивают как близкое к удовлетворительному. Продолжается лечебный процесс в рамках клинических рекомендаций», – указано в сообщении.
Установлено, что 24 июня в приемное отделение инфекционной службы ГКБ №40 обратились курсанты Уральского юридического института МВД России с симптомами пищевого отравления. Первые пять человек поступили в 15.35. Затем в течение этих же суток врачи приняли и госпитализировали еще 30 человек. 25 июня обратились еще 15 заболевших из числа студентов.
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