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В Екатеринбург привезли 35 новых автобусов от «КАМАЗа»
«КАМАЗ» поставил Екатеринбургу 35 новых автобусов. Транспорт уже прошел техническую приёмку, поставлен на учёт и получил госномера. Автобусы выпустят на маршрут ориентировочно в конце декабря – начале января, пишет пресс-служба предприятия.
Отметим, партию «НЕФАЗ-5299-40-57» реализовали на деньги из Фонда национального благосостояния. Ранее по поручению Президента РФ Владимира Путина инвестиционный проект льготного лизинга отечественных автобусов включили в перечень самоокупаемых проектов, которые на возвратной основе получают финансирование из ФНБ. Такая мера ускоряет реализацию программ импортозамещения, повышает качество транспортного обслуживания и увеличивает объём пассажирских перевозок.
Новый общественный транспорт рассчитан на 96 человек. В салоне автобуса – 29 сидячих мест, место для пассажира с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), есть пандус и крепление для инвалидной коляски. Также для безопасности в автобусе установили систему GPS ГЛОНАСС, систему контроля труда и отдыха водителя, видеонаблюдение. Еще в автобусе установлен кондиционер и обогреватель, есть валидаторы, чтобы оплатить проезд.
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