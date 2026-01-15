В ЕГРН внесены сведения о границах 73 охотничьих хозяйств Татарстана

Фото: пресс-служба Минземимущества РТ

На сегодняшний день в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах 73 охотничьих хозяйств Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Минземимущества РТ.

Эти охотхозяйства расположены в 26 районах республики: Аксубаевском, Алексеевском, Алькеевском, Альметьевском, Арском, Буинском, Верхнеуслонском, Высокогорском, Дрожжановском, Елабужском, Заинском, Зеленодольском, Камско-Устьинском, Кукморском, Лаишевском, Мамадышском, Нижнекамском, Новошешминском, Нурлатском, Пестречинском, Рыбно-Слободском, Сабинском, Спасском, Тетюшском, Тукаевском и Черемшанском.

При этом ГБУ «Фонд пространственных данных РТ» продолжает работы по уточнению границ охотничьих угодий с последующим внесением сведений о них в ЕГРН.

Помимо этого, процедура утверждения по 20 проектам охотхозяйств проходит в Госкомитете РТ по биологическим ресурсам. Также еще 11 закрепленных охотничьих хозяйств находятся на стадии согласования.

«Установление точных границ охотничьих угодий и внесение этих данных в ЕГРН – важнейший этап в развитии охотничьего хозяйства республики. Это позволяет не только систематизировать информацию, но и эффективнее контролировать использование природных ресурсов», – прокомментировал эту работу заместитель министра земельных и имущественных отношений РТ Алмаз Киямов.