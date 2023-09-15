Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В ЕГРН начнут вносить сведения о лесопарковых зеленых поясах
С сегодняшнего дня в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) начнут вносить сведения о лесопарковых зеленых поясах. По мнению представителей Росреестра Татарстана, это позволит сделать информацию о лесопарках публичной и обеспечит им дополнительную защиту.
Нововведениям способствует Федеральный закон №66-ФЗ, который вступает в действие сегодня, 15 сентября. Он вносит ряд изменений в федеральные законы «О государственной регистрации недвижимости» и «Об охране окружающей среды». Внесенные изменения будут способствовать реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду.
При принятии решения об установлении, изменении границ лесопаркового зеленого пояса или о его упразднении документы в течение пяти рабочих дней должны быть направлены в Росреестр для внесения соответствующих сведений в ЕГРН, пояснили в Росреестре и Роскадастре по РТ. Указанные выше решения принимают уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ или Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»