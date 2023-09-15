В ЕГРН начнут вносить сведения о лесопарковых зеленых поясах

С сегодняшнего дня в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) начнут вносить сведения о лесопарковых зеленых поясах. По мнению представителей Росреестра Татарстана, это позволит сделать информацию о лесопарках публичной и обеспечит им дополнительную защиту.

Нововведениям способствует Федеральный закон №66-ФЗ, который вступает в действие сегодня, 15 сентября. Он вносит ряд изменений в федеральные законы «О государственной регистрации недвижимости» и «Об охране окружающей среды». Внесенные изменения будут способствовать реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду.

При принятии решения об установлении, изменении границ лесопаркового зеленого пояса или о его упразднении документы в течение пяти рабочих дней должны быть направлены в Росреестр для внесения соответствующих сведений в ЕГРН, пояснили в Росреестре и Роскадастре по РТ. Указанные выше решения принимают уполномоченный орган государственной власти субъекта РФ или Министерство природных ресурсов и экологии РФ.

Лесопарковые зеленые пояса – это зоны с ограниченным режимом природопользования и иной хозяйственной деятельности. Такие пояса включают в себя территории, где расположены леса, водные объекты, природные ландшафты. Кроме того, к лесопарковым зеленым поясам относятся территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные функции.