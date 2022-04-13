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Ру Тат
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Общество
13 апреля 2022  04:42

В Египте ввели уголовную ответственность за браки между несовершеннолетними

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Власти Египта ввели уголовную ответственность за заключение брака до 18 лет. Закон предполагает лишение свободы минимум на год или крупный штраф, передает ТАСС.

Законопроект одобрило египетское правительство. На заседании кабмина подчеркнули, что детские браки являются преступлением.

В тюрьму минимум на год могут попасть родители или опекуны поженившихся детей. Также предусмотрены штрафы в размере $2 700 - $10 800.

Отдельно наказание предусмотрено для нотариусов, скрывших факт попытки поженить пару, в которой хотя бы один участник младше 18 лет: тюремный срок от 6 месяцев или штраф в $1 100 - $2 700.

С 2008 года в Египте запрещено несовершеннолетним вступать в брак. Однако, по данным министерства социальной солидарности страны, порядка 16% девушек выходят замуж до 18 лет. В некоторых районах эта доля значительно выше.

#Египет #брак
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