В Египте рухнул 14-этажный дом, как минимум один человек пострадал

Как минимум один человек пострадал при обрушении 14-этажного дома в Египте, передает ТАСС.

ЧП произошло в провинции Александрия на севере страны.

По данным агентства, на место незамедлительно прибыли спасатели, сейчас они ищут других людей под завалами, которые, возможно, находились в доме в момент обрушения.

Здание было разрушено почти целиком, был нанесен ущерб припаркованным рядом автомобилям.

Отмечается, что под обломками могут находиться не только жители дома, но и посетители супермаркета, располагавшегося на первом этаже.