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В Египте рухнул 14-этажный дом, как минимум один человек пострадал
Как минимум один человек пострадал при обрушении 14-этажного дома в Египте, передает ТАСС.
ЧП произошло в провинции Александрия на севере страны.
По данным агентства, на место незамедлительно прибыли спасатели, сейчас они ищут других людей под завалами, которые, возможно, находились в доме в момент обрушения.
Здание было разрушено почти целиком, был нанесен ущерб припаркованным рядом автомобилям.
Отмечается, что под обломками могут находиться не только жители дома, но и посетители супермаркета, располагавшегося на первом этаже.
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