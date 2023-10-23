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В Египте обнаружено место захоронения мусульманского богослова Мусы Бигиева
В Египте удалось обнаружить место захоронения российского мусульманского ученого и богослова Мусы Бигиева. Помощь представителям Татарстана оказало представительство Россотрудничества в Египте.
Большая работа с архивными источниками, проведенная спецкомиссией Министерства туризма и древностей Египта, и полевые исследования доказали, что Бигиев похоронен в королевском мавзолее «Афандина» в каирском районе Аль-Афифи.
19 октября была открыта памятная доска, посвященная ученому. Участие в церемонии приняли муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, внук последнего хедива Египта Аббаса Хильми II принц Аббас Хильми, руководитель представительства Россотрудничества в Египте Марат Гатин, а также представители Министерства туризма и древностей Египта.
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