В Египте изучают возможность оплаты отелей российскими компаниями в рублях

Власти Египта рассматривают возможность оплаты отелей на курортах страны российскими компаниями в рублях — при случае, если они не смогут произвести оплату в американских долларах. Об этом сообщает ТАСС.

«В Минфине в координации с Минтуризма и древностей обсуждается предложение разрешить российским компаниям погашать свои финансовые обязательства перед египетскими отелями в российских рублях в случае, если оплата в иностранной валюте невозможна», — рассказал председатель управляющего комитета Палаты гостиничного бизнеса Аляа Акыль.

Он отметил, что сейчас ожидается решение по данному вопросу, и выразил надежду, что объемы российского туризма на египетских курортах восстановятся с возобновлением авиасообщения.

Из-за ситуации на Украине и антироссийских санкций заполняемость отелей на красноморcких курортах республики упала до 35-40%.