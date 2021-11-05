В Египте бизнесмен из Челнов спас туристку, которую уносило в море

Трагедией едва не закончился отдых в Египте для одной из туристок. Женщина решила вечером пойти поплавать в море, однако ее быстро стало уносить течением в море. Она начала кричать и звать на помощь.

Фото: © очевидцы

Просьбы о помощи услышал один из постояльцев отеля – известный челнинский бизнесмен Андрей Балта, который отдыхал на курорте с семьей. Мужчина, не теряя ни минуты, схватил ласты и бросился на помощь пострадавшей. Около получаса они боролись с течением, но все же смогли выбраться на берег.