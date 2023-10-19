В Египет прибыл самолет МЧС РФ с гуманитарной помощью для населения сектора Газа

Самолет МЧС России приземлился в Египте. На борту Ил-76 груз гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

Из РФ прибыло 27 тонн продовольствия. В основном это мука, рис, сахар и макаронные изделия. Рейс был выполнен с указанием президента России Владимира Путина.

Воздушное судно совершило посадку в ближайшем к границе с Палестиной аэропорту в Эль-Арише. Сейчас оно готовится к разгрузке.

По данным агентства, после передачи организации Красного Полумесяца Египта гуманитарную помощь направят в сектор Газа.