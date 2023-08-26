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ФИПИ показал пример заданий о спецоперации и новых регионах в ЕГЭ–2024 по истории
В 2024 году одиннадцатиклассников, сдающих ЕГЭ по истории, ожидают задания, связанные со спецоперацией и новыми регионами. Увидеть их можно на официальном сайте Федерального института педагогических измерений.
В демонстрационном варианте, к примеру, учащимся предлагают восстановить связь между эпизодами, явлениями и процессами и действующими лицами (№5), расположить события в хронологическом порядке (№2). Среди вариантов ответов есть и те, которые относятся к СВО.
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