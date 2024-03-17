В эфире телемарафона «Всей семьей на выборы» разыграли третий автомобиль Lada Vesta

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

Розыгрыш третьего автомобиля Lada Vesta состоялся сегодня в 8 часов вечера в прямом эфире 12-часового телемарафона «Всей семьей на выборы» на ТНВ. Имена победителей фотоконкурса, приуроченного к Году семьи, объявил Артур Кортес.

«Всего разыгрывалось три автомобиля. Чтобы стать участником фотоконкурса, нужно было с 15 по 17 марта сделать фотографию со своей семьей в специальном браслете, который можно было получить проголосовавшим в Республике Татарстан рядом со своим избирательным участком, выложить эту фотографию на свою страничку в соцсетях и обязательно поставить два хештега #ТатарстанАлга и #ВсейСемьейНаВыборы», — напомнил Артур Кортес.

Более 24 тыс. участников приняли участие в розыгрыше сегодня, а всего за три дня — более 71 тыс. человек. Третий победитель был определён с помощью генератора случайных чисел в онлайн-режиме.

Победителем и владельцем третьего авто стала Эльвина Митрофанова. На фото она вместе с мужем на фоне избирательного участка.

Напомним, что сегодня днем на телемарафоне уже вручили ключи от двух автомобилей Lada Vesta победителям конкурса «Всей семьей на выборы».

Семья Гардисламовых из Актанышского района РТ выиграла машину в первый день голосования 15 марта. Флюда Гардисламова — учительница, трудится в школе села Татарские Ямалы. Муж Алмаз — сотрудник пожарной службы. Они сделали фотографию на память и выложили в соцсети.

Семья Хуснутдиновых из Лаишевского района РТ выиграла во второй день 16 марта. Они выложили фото с избирательного участка и в браслете «Всей семьей на выборы» в аккаунте супруги Алины Хуснутдиновой. Семья живет в поселке Усады Лаишевского района, родители воспитывают 2-летнюю дочь, мама в декрете, а папа — самозанятый.

Марафон «Всей семьей на выборы» продлится до 22:00. Ожидается, что посетителями станут свыше 100 гостей — это известные семьи республики, медиаперсоны, звезды татарской эстрады со своими родными.

Интересно, что в прямом эфире зрители смогли увидеть и мероприятия с «Ак Барс Арены». Там хедлайнерами концерта стали Хабиб, музыкальные коллективы «Иванушки International», «Хор Турецкого», «Кар-мэн» и Ваня Дмитриенко.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. 15 марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2 722 участковые избирательные комиссии, открылись 45 временных избирательных участков. Сегодня, в заключительный день выборов, участки в республике работали до 20.00 по московскому времени. Проведение выборов обеспечивали 22 тысячи членов избиркомов.