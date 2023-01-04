В эфире польского телеканала появилась бегущая строка «Героическая оборона России»

На бегущей строке польского телеканала TVP Info появилась надпись «Героическая оборона России», сообщает Gazeta Polska. В соцсетях польские телезрители, комментируя эту ситуацию, предположили, что это связано с долгим празднованием Нового года.

Телеведущая говорила о том, что российская армия якобы «меняет тактику ведения боевых действий на Украине», ссылаясь на данные украинской разведки. «Судя по наблюдениям, русские готовят специальные штурмовые группы. В дальнейшем к действиям на фронте будут также включать недавно мобилизованных солдат», – заявила она. При этом ее слова сопровождались красной бегущей полосой со словами «Героическая оборона России».

Представители телеканала никак не комментировали ситуацию, однако польские телезрители, обсуждая ее в соцсетях, потребовали объяснений.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент Владимир Путин.