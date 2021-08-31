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31 августа 2021  18:48

В эфире марафона «Новое Знание» покажут встречу Владимира Путина со школьниками

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В эфире II Просветительского марафона «Новое Знание» 1 сентября покажут встречу Президента России Владимира Путина со школьниками во всероссийском детском центре «Океан».

Среди приглашенных школьников — победители олимпиад и конкурсов в области культуры, искусства, науки и спорта. 

Второй день марафона откроет Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который проведет лекцию в формате открытого урока для студентов и школьников. 

Выступления будут доступны для просмотра на сайте марафона и в группе Российского общества «Знание» во «ВКонтакте»

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