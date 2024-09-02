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Общество 2 сентября 2024 09:02

В единый день выборов для казанцев организуют концерт у Центра семьи «Казан»

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В столице Татарстана в единый день выборов, 8 сентября, состоится традиционный праздник для всех проголосовавших. Сцену организуют возле Центра семьи «Казан», рассказал на деловом понедельнике в мэрии руководитель аппарата исполкома города Булат Алеев.

«Для всех гостей фестиваля будут организованы активности, площадки питания, выступление уличных театров. На большой сцене пройдет концерт, на котором примут участие лучшие исполнители Республики Татарстан и Российской Федерации», — отметил он.

Алеев также уточнил, что в городе позаботились и об обеспечении транспортной доступности. Проголосовавшим на избирательных участках будут выдавать браслеты «Всей семьей на выборы», по которым предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте.

«Приглашаем всех жителей нашего города на избирательные участки, ведь именно от нашей гражданской ответственности, от наших голосов зависит будущее нашей республики и города Казани», — заключил докладчик.

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва состоятся 8 сентября. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.

#Выборы в Госсовет РТ
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