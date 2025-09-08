В единый день голосования в РТ заработает горячая линия по защите избирательных прав

В единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане будет открыта телефонная горячая линия по вопросам защиты избирательных прав граждан.

По телефону горячей линии можно будет получить информацию:

– о местонахождении избирательного участка;

– о проблемах, возникших во время голосования;

– о других вопросах, связанных с голосованием.

Телефон горячей линии для звонков и сообщений в мессенджере WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией, ее деятельность запрещена): 8-960-049-68-14.

Консультации будут оказываться 14 сентября с 7 до 20 часов.

Консультировать граждан будут представители аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ и Центральной избирательной комиссии РТ.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано свыше 11 тыс. кандидатов.