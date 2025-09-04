В единый день голосования в Казани будет работать медиацентр выборов

В воскресенье, 14 сентября, в брифинг-зале «Татмедиа» в 8:00 начнет работу медиацентр единого дня голосования. В течение дня спикерами пресс-конференций станут председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев, заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, политологи, представители Штаба общественной поддержки, эксперты и социологи. Медиацентр будет работать в течение всего единого дня голосования, последняя пресс-конференция намечена на 21:00.

«Открытость выборов, прозрачность всего процесса – это важнейшие моменты избирательных кампаний любого уровня. Средства массовой информации в единый день голосования будут работать в плотном графике рабочего дня, чтобы оперативно и объективно информировать аудиторию о ключевых событиях», – заявил руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Из медиацентра также будет организована прямая трансляция, которая позволит журналистам районных средств массовой информации, федеральным СМИ и всем заинтересованным жителям республики в режиме реального времени узнавать о ходе единого дня голосования. Также традиционно в единый день голосования на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» с 08:00 до 22:00 пройдет 14-часовой телемарафон «Мин яратам сине, Татарстан!».

Специальные выпуски новостей запланированы на ГТРК «Татарстан»: 14 сентября в 13:00 на телеканале «Россия 24», в 14:30 – на «России 1». На телеканале «Татарстан 24» каждый час будут проходить прямые включения с самых интересных событий единого дня голосования в городах и районах республики.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР), и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

На выборах депутатов представительных органов местного самоуправления зарегистрировано свыше 11 тыс. кандидатов.