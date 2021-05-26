В «Единой России» разработали новые меры поддержки малого и среднего бизнеса

Сегодня на площадке «Единой России» состоялось экспертное обсуждение предложений предпринимательского сообщества. Представители бизнеса — кандидаты предварительного голосования высказали свои инициативы по поддержке предпринимателей страны, сообщается на сайте партии.

«Сейчас „Единая Россия“ проводит предварительное голосование по отбору своих кандидатов в Госдуму нового созыва. Среди почти 6 тыс. претендентов чуть менее трети — представители предпринимательского сообщества, коммерческого сектора, малого и среднего бизнеса. То есть фактически каждый третий», — рассказал на встрече секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Так, участник праймериз, руководитель крестьянского хозяйства, депутат Госсобрания — Курултая Башкортостана Яков Кугубаев предложил ускорить принятие закона о нестационарной торговле для фермеров. Мера позволит снизить цены на их сельхозпродукцию, поскольку производители смогут продавать ее напрямую, без посредников.

Член правления Ассоциации юристов России, победитель конкурса «Лидеры России. Политика», участвующий в предварительном голосовании Ильнар Гирфанов отметил, что во время пандемии МСБ жаловался на излишне бюрократизированную процедуру получения мер поддержки, и предложил создать цифровой паспорт предпринимателя, который позволит оформлять меры поддержки дистанционно.

Президент «Опоры России» Александр Калинин предложил прописать в КоАП норму, по которой первый штраф при проверке бизнеса должен быть заменен на предупреждение.

«И, если человек все-таки оштрафован, штрафы не должны быть разорительными. Размер штрафа должен быть такой же, как для индивидуального предпринимателя», — рассудил спикер.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил роль партии в разработке ключевых законодательных инициатив в экономике. Он одобрил прозвучавшие инициативы участников обсуждения. Андрей Турчак добавил, что предложения экспертов и представителей бизнеса будут проанализированы и войдут в предвыборную программу «Единой России».

Напомним, партия готовит предвыборную программу в тесном сотрудничестве с экспертами и представителями различных отраслей. Единоросы планируют организовать ее широкое общественное обсуждение в регионах. Приоритетами документа станут цели, обозначенные Президентом России Владимиром Путиным в его Послании Федеральному Собранию. Проект программы будет утвержден на съезде 19 июня.

В мае депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов провел встречу с предпринимательским сообществом на площадке оперативного центра по работе с обращениями граждан. Парламентарий предложил представителям бизнеса совместно сформулировать необходимые дополнительные меры поддержки. Отдельный блок вопросов коснулся цифровизации надзорной сферы, чтобы предприниматели могли быстрее реагировать на выявленные нарушения и оперативнее получать данные о проверках.