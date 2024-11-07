В «Единой России» предложили сократить срок нахождения в сторонниках

Россиянам, которые хотят вступить в ряды «Единой России», необходимо сократить срок нахождения в сторонниках партии. С такой инициативой выступила председатель Татарстанского регионального совета сторонников «Единой России» Светлана Захарова, сообщили в пресс-службе партии.

«Считаю, что талантливые и надежные люди, которые уже зарекомендовали себя на другой работе и сейчас изъявили желание вступить в ряды партии, смогут это сделать не дожидаясь шестимесячного срока», – сказала Захарова.

Также она предложила привлекать людей, желающих вступить в «Единую Россию», в обязательном порядке к нескольким партийным мероприятиям. Также кандидаты, по ее мнению, должны пройти краткий ознакомительный курс на сайте высшей партийной школы.

«Данный курс позволит человеку погрузиться в работу политической партии «Единая Россия» - узнать о наших проектах и об истории», – отметила глава регсовета сторонников.

Институт сторонников принципиально важен для партии, подчеркнул врио секретаря Генсовета Владимир Якушев на пленарном заседании семинара.

«Сегодня (согласно Уставу партии – прим. ред.) все, кто хотят вступить в «Единую Россию», должны пройти через институт сторонников. Поэтому здесь находятся люди, разделяющие наши позиции. Мы поставили задачу сделать перезагрузку. Чтобы вы понимали, какие задачи стоят, что необходимо делать «на земле», – сказал он.

Врио секретаря Генсовета обозначил ключевые задачи института сторонников «Единой России». Помимо электоральной работы, это поддержка участников СВО и членов их семей. В том числе – на законодательном уровне.

«Единая Россия» – самая многочисленная фракция в Госдуме. Во всём, что касается вопросов СВО, она выступает инициатором. Главное – когда инициативы идут «с земли», в том числе, от сторонников, – поддержать, провести законопроект, чтобы решения превратились в нормы обязательного действия», – подчеркнул Якушев.

Ещё один приоритет для «Единой России» и её институтов – развитие экономики страны.

«Мы видим беспрецедентное санкционное давление на Россию. Оно заставляет нас находить неординарные решения, что мы и делаем», – отметил врио секретаря Генсовета партии.

Он подчеркнул также, что «Единая Россия» будет максимально поддерживать интерес некоммерческих организаций к институту сторонников и к партии. В том числе, через развитие Центра поддержки гражданских инициатив при Центральном совете сторонников и помощь в участии в грантовых проектах.

Помимо этого, врио секретаря Генсовета поддержал ряд инициатив сторонников партии. В частности, речь шла о формировании передвижных мастерских по протезированию, чтобы ускорить установку протезов бойцам.

Владимир Якушев одобрил предложение спортивной реабилитации для помощи участникам СВО по обучению сельских учителей физкультуры и оснащению ФАПов специальным оборудованием для этих целей. Также он поддержал инициативы по развитию школьного курса «Основы безопасности и защита Родины».

«Будем дальше работать с Министерством просвещения по этой теме», – уточнил Владимир Якушев.

Он также напомнил, что ранее аналогичные встречи состоялись с первичными отделениями «Единой России» и руководителями региональных исполкомов партии.

«Мы начали подготовку к большой федеральной кампании-2026. Обсуждали те идеологические вызовы, которые сегодня стоят перед нами. Коснулись многих технических вопросов: чего не хватает в работе, что необходимо усовершенствовать, как перезагрузить и синхронизировать нашу партийную инфраструктуру», – сказал спикер.