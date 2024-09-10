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Политика 10 сентября 2024 12:47

В «Единой России» оценили прошедшие выборы в Госсовет Татарстана

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Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана для «Единой России» прошли на высоком организационном уровне, заявила журналистам после заседания ЦИК РТ заместитель руководителя — начальник отдела партийного строительства аппарата регионального исполнительного комитета «ЕР» Светлана Гиниатуллина.

«Для „Единой России“ избирательная кампания прошла на высоко организованном уровне. Очень приятно, что избиратели поддержали нашу партию, что столько жителей Татарстана именно отдали голос как за наших кандидатов по республиканскому списку, так и по одномандатным округам», — заявила представитель партии.

Напомним, что на 67-м заседании ЦИК РТ были утверждены результаты выборов депутатов Государственного Совета республики VII созыва. Итоги голосования по республиканскому избирательному округу и по 49 одномандатным избирательным округам признаны состоявшимися и действительными. Голосование в Чистопольском округе №34 решением окружной избирательной комиссии отложено на 1 декабря для дополнительного выдвижения кандидатов и последующих избирательных действий.

#Выборы в Госсовет РТ #Единая Россия
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