В «Единой России» назвали РТ лидером по трудоустройству участников СВО

Татарстан – лидер среди регионов РФ в вопросах трудоустройства участников специальной военной операции. Об этом сообщила координатор проекта «Моя карьера с «Единой Россией» в РТ Ольга Павлова.

«В республике ни один участник СВО не обращался в приемные «Единой России» по вопросу неправомерного увольнения. Мы всегда очень внимательно смотрим за этой историей, и именно партийный контроль является приоритетным», – приводит ее слова сайт республиканского отделения партии.

Замглавы Минтруда РТ Клара Тазетдинова отметила, что в республике ведется межведомственный мониторинг и обмен данными по всем военнослужащим, которые вернулись с фронта.

«95% участников СВО возвращаются на свои рабочие места. Иногда некоторым требуется профессиональная переподготовка, либо предлагается другая вакансия. Кто-то, например, имеет рабочее место, но хочет стать самозанятым, индивидуальным предпринимателем», – сказала она.

Замминистра добавила, что вернувшимся с зоны СВО также предоставляется возможность пройти обучение в рамках нацпроекта «Демография». В следующем году данная программа будет сохранена, но уже в рамках нацпроекта «Кадры».