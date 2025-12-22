В Единой лиге ВТБ стартовал первый этап голосования за участников Матча звезд

Фото: unics.ru

Единая лига ВТБ запустила в официальной группе Вконтакте первый этап голосования за участников предстоящего юбилейного десятого Матча Звезд.

Болельщики могут выбрать по четыре баскетболиста в команды «Звёзды России» и «Звёзды Мира» — по два игрока задней и передней линии.

В четырёх опросах представлены по 10 самых эффективных игроков в каждой категории по статистике на момент старта голосования.

Отметим, что в лидерах по статистике представлен центровой УНИКСа Маркус Бингэм.

Первый этап продлится до 12:00 мск 12 января.