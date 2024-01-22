В Джидде отметили Международный день арабского языка

Глобальная академия арабского языка имени короля Салмана (KSGAAL) вместе с Организацией исламского сотрудничества (OIC) отметила в Джидде Международный день арабского языка под девизом «Арабский язык: язык поэзии и искусства». Об этом сообщает Союз информационных агентств Организации исламского сотрудничества.

Мероприятие прошло под патронажем принца Бандара бин Абдуллы бин Фархана, министра культуры Саудовской Аравии и председателя попечительского совета KSGAAL.

В начале пленарного заседания, состоявшегося в штаб-квартире Генерального секретариата OIC в Джидде, посол Азербайджана в Саудовской Аравии Шахин Абдуллаев рассказал об усилиях, предпринимаемых его страной по сохранению и преподаванию арабского языка. Дипломат заметил, что арабский язык является незаменимым инструментом для изучения истории и трудов выдающихся деятелей его страны.

В свою очередь постоянный представитель Саудовской Аравии при OIC доктор Салех бен Хамад аль-Сухайбани назвал празднование Международного дня арабского языка прекрасной платформой для сотрудничества и партнерства. По его словам, королевство Саудовская Аравия оказывает всяческую поддержку расширению присутствия арабского языка «как языка мира и гармонии» в международных организациях.

По мнению аль-Сухайбани, повышать значение арабского языка в качестве культурного носителя является долгом всех мусульман и стран-членов организации. К тому же необходимо активно использовать арабский язык в повседневной деятельности Генерального секретариата OIC в дополнение к другим официальным языкам, уверен он.

Генеральный секретарь OIC Хиссейн Брахим Таха выразил благодарность Саудовской Аравии за ее огромные усилия по поддержке Организации исламского сотрудничества и служение целям, ради которых она была основана. Он напомнил, что арабский язык является языком Корана и неотъемлемой частью ислама, а также одним из старейших и наиболее распространенных в мире.

Брахим Таха также подчеркнул, что сотрудничество между организацией и KSGAAL способствовало реализации многих программ и мероприятий в течение прошлого года, включая учебные курсы для многих бенефициаров из государств-членов.

Генеральный секретарь KSGAAL доктор Абдулла бен Салех аль-Вашми высоко оценил усилия Саудовской Аравии по распространению арабского языка в мире и добавил, что арабский не только представляет символ национальной идентичности, но и имеет огромное значение для всего исламского мира.

В завершение открывающей сессии ее участники прослушали стихи, которые прочитали поэты из стран Организации исламского сотрудничества. Помимо прочего, состоялись две дискуссионные сессии: «Арабская поэзия в исламских странах – воздействие и эмоции» и «Искусство арабского языка в исламских странах». Также прошла выставка, которая продемонстрировала активную деятельность KSGAAL по популяризации арабского языка на международном уровне.