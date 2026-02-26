В Джидде обсудили возможные совместные проекты медиа РФ и стран исламского мира

Фото: Группа стратегического видения «Россия – Исламский мир»

Заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», помощник Раиса РТ Марат Гатин и первый заместитель руководителя Республиканского агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Ильдар Миргалимов приняли участие в торжественной церемонии объявления лауреатов премии Союза информационных агентств Организации исламского сотрудничества (UNA) за профессионализм в сфере медиа. Об этом сообщает пресс-служба группы стратегического видения.

Мероприятие состоялось в Саудовской Аравии, в Джидде, в рамках Форума Рамадана. Форум организовали Союз информационных агентств ОИС и Всемирная мусульманская лига, приурочив его ко второй годовщине принятия документа «Наведение мостов между исламскими школами мысли».

Нынешний визит Марата Гатина и Ильдара Миргалимова стал продолжением диалога, начатого в декабре прошлого года. В начале декабря штаб-квартиру ОИС в Джидде посетила российская делегация – визит был организован в рамках плана деятельности группы стратегического видения на 2025 год. Возглавлял ее начальник Департамента по взаимодействию с религиозными организациями Управления Президента РФ по внутренней политике, председатель совета Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Евгений Еремин. Тогда в ходе рабочих встреч с руководством UNA и других структур ОИС были выстроены долгосрочные планы взаимодействия.

«Сегодняшнее событие – яркий пример того, как декабрьские договоренности переходят в практическую плоскость. Группа стратегического видения последовательно выступает за наведение мостов, и участие в первой премии UNA за профессионализм для нас большая честь. Мы видим, как медиа становятся пространством не для конфронтации, а для диалога, и Россия готова делиться своим опытом в продвижении ценностей толерантности и уважения к культуре и традициям народов», – заметил Марат Гатин.

На форуме в Джидде собрались высокие гости, включая генерального секретаря Всемирной мусульманской лиги шейха доктора Мухаммада бин Абдулкарима аль-Иссу, помощника генерального секретаря ОИС по делам Палестины и Иерусалима посла Самира Бакра Диаба, министра национальной политики, иностранных дел, печати и информации Чеченской Республики Ахмеда Дудаева, а также руководителей информационных агентств и представителей СМИ из 19 стран Европы, Канады, Африки, Южной Америки и Австралии.

Кульминацией церемонии стало вручение первой премии Союза информационных агентств ОИС за профессионализм – присудили ее Палестинскому информационному агентству (WAFA). Награду вручил генеральный директор UNA профессор Мухаммад бин Абдул Раббо аль-Ями. В своей речи он высоко оценил роль Всемирной мусульманской лиги и подчеркнул значимость новой премии как инструмента продвижения ответственности, достоверности и утверждения истинных ценностей ислама в мировом медиапространстве.

Делегация группы стратегического видения также встретилась с новым директором Департамента информации Генерального секретариата ОИС Тареком Ладжалом. В беседе также приняли участие бывший глава департамента Абдельхамид Салехи, советник Постпредства РФ при ОИС Аскер Тапов и Ильдар Миргалимов.

Марат Гатин подробно рассказал о деятельности Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир», уделив особое внимание работе в медийной сфере и реализации информационных проектов, направленных на укрепление взаимопонимания между Россией и мусульманскими странами.

Заместитель председателя группы стратегического видения также официально пригласил руководство Департамента информации ОИС принять участие в Международном медиафоруме, который состоится в мае текущего, 2026 года. Стороны обсудили возможность реализации совместных проектов, направленных на развитие информационного сотрудничества и обмен опытом между российскими и исламскими медиаструктурами.

Завершающей встречей программы стал визит в Генеральное консульство РФ в Джидде, где прошло итоговое обсуждение результатов поездки. Генеральный консул России в Джидде Юсуп Абакаров присоединился к изучении перспектив взаимодействия группы стратегического видения с Королевством Саудовская Аравия, а также возможности расширения двустороннего сотрудничества в гуманитарной и информационной сферах.