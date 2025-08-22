В Дзержинске наградили участников соревнований «Кубок Защитников Отечества» из РТ

Фото: фонд «Защитники Отечества».

В Дзержинске Нижегородской области прошла торжественная церемония закрытия и награждения победителей Межрегионального комплексного физкультурного мероприятия «Кубок Защитников Отечества», сообщили в фонде «Защитники Отечества».

В соревнованиях приняли участие порядка 130 ветеранов СВО из 14 регионов Приволжского федерального округа.

Среди спортсменов из Татарстана отличились следующие участники: Анатолий Широков завоевал золотую медаль среди стрелков второго класса, бронза досталась Дмитрию Голубцову. В стрельбе третьего класса победу одержал Кирилл Демаков.

Успехи были достигнуты и в других дисциплинах – второе место в соревнованиях по пауэрлифтингу занял Сергей Разваляев, а Андрей Слепцов – в стрельбе из лука. Третье место в состязаниях по метанию ножей было присуждено Виталию Лебедеву.

Организаторами турнира выступили Государственный фонд «Защитники Отечества» и Паралимпийский комитет России при поддержке Министерства спорта РФ и правительства Нижегородской области.

В рамках Кубка прошли соревнования по пулевой стрельбе и стрельбе из лука, пауэрлифтингу и волейболу сидя. В этом году в программу соревнований включены спортивное метание ножа, а также две дисциплины для людей с нарушением зрения: настольный теннис (шоудаун) и пауэрлифтинг.

«Благодаря «Кубку Защитников Отечества» в нашей стране создается полноценная система вовлечения ветеранов в занятия спортом. Изначально мы организовывали масштабные соревнования по федеральным округам, которые включают разнообразные дисциплины, а также турниры по отдельным видам спорта. Сейчас большой запрос на проведение региональных и даже муниципальных Кубков, и мы его всецело поддерживаем. Такой подход не только способствует развитию физической формы ветеранов, но и стимулирует их социальную активность, укрепляет чувство единства. Так формируется мощная платформа для обмена опытом, взаимопомощи и популяризации здорового образа жизни среди ветеранов», – отметила статс-секретарь – заместитель Министра обороны РФ, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил, что ветераны СВО с удовольствием становятся участниками таких крупных турниров, как «Кубок Защитников Отечества».

«Ветераны специальной военной операции с большим энтузиазмом занимаются спортом, в регионах проводятся отборочные турниры за право попасть в команду и выступить на Кубке. В этом году проходит уже третий межрегиональный Кубок, и, как на всех предыдущих, зрелищность, борьба и конкуренция на самом высоком уровне», – заявил Павел Рожков.