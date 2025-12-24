news_header_top
Общество 24 декабря 2025 14:40

В «Дзене» появились новости на татарском языке

Платформа «Дзен» запустила публикацию новостей на национальных языках народов России – в целях поддержания языкового многообразия страны и содействия локальным СМИ. Пилотным проектом программы стало появление на сайте материалов на татарском языке, сообщает пресс-служба платформы.

Теперь жители Республики Татарстан имеют возможность знакомиться с актуальными событиями в своем регионе как на русском, так и на татарском языке, формируя таким образом полноценную региональную новостную ленту.

Специальный раздел «Казань» на сайте dzen.ru автоматически отображается на главной странице у пользователей из республики при активации геолокации или ручном указании города. Для выбора языка контента достаточно использовать переключатель в верхней части канала. Публикации размещаются татароязычными авторами и СМИ, что гарантирует точность передачи информации.

