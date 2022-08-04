В двух выездных пунктах регистрации авто в Казани изменился график работы

С 1 августа изменился режим работы двух выездных пунктов регистрации авто и технического надзора Госавтоинспекции Казани, которые находятся в зданиях «КАН-1» и «КАН-2» на Оренбургском тракте, 209Б и Сибирском тракте, 48 соответственно.

Так, оба пункта теперь работают со вторника по субботу включительно с 10.00 до 20.00 с перерывом на обед с двух до трех часов дня. В воскресенье и понедельник выходной, пункты не будут работать.

Вы можете существенно сэкономить свое время, записавшись заранее в регистрационное и экзаменационное подразделение на портале Госуслуг, напоминает начальник отделения регистрации отдела технического надзора и регистрации автомототранспортных средств ГИБДД Казани Ильдус Батраев.