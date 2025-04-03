В двух татарстанских селах завершается строительство ФАПов

В селах Татарские Саралы и Сапуголи Лаишевского района Татарстана продолжается строительство современных фельдшерско-акушерских пунктов по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Татарских Саралах уже завершены основные строительные работы. Сейчас бригады занимаются внутренней отделкой. Новый ФАП оснастят современным оборудованием для качественной медпомощи.

В Сапуголях готовы фундамент и стены, начался монтаж кровли. Планируется, что к концу года местные жители получат доступ к комфортному медпункту с полным спектром услуг.