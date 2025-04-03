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Общество 3 апреля 2025 10:05

В двух татарстанских селах завершается строительство ФАПов

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В селах Татарские Саралы и Сапуголи Лаишевского района Татарстана продолжается строительство современных фельдшерско-акушерских пунктов по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

В Татарских Саралах уже завершены основные строительные работы. Сейчас бригады занимаются внутренней отделкой. Новый ФАП оснастят современным оборудованием для качественной медпомощи.

В Сапуголях готовы фундамент и стены, начался монтаж кровли. Планируется, что к концу года местные жители получат доступ к комфортному медпункту с полным спектром услуг.

#национальные проекты #ФАП #медицина
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