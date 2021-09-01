В двух ссузах Татарстана открыли восемь мастерских по направлению «Сельское хозяйство»

В двух профессиональных образовательных организациях Татарстана появились восемь современных мастерских по направлению «Сельское хозяйство». Их открытие состоялось сегодня в Атнинском сельскохозяйственном техникуме имени Г. Тукая и Кукморском аграрном колледже, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

«Мастерские оборудованы на субсидии, выделенные из федерального бюджета в рамках проекта “Молодые профессионалы” нацпроекта “Образование” государственной программы “Развитие образования”», – отметили в министерстве.

В частности, на оснащение мастерских было выделено 99,2 млн рублей, в том числе размер федерального гранта составил 79 млн рублей, софинансирование из республиканского бюджета – 20,2 млн рублей.

Мастерские созданы по таким компетенциям, как ветеринария, промышленное садоводство, сельскохозяйственные биотехнологии, эксплуатация сельскохозяйственных машин, сити-фермерство, промышленное садоводство, агрономия. В них имеется учебно-производственное и учебно-лабораторное оборудование, интерактивные и программные комплексы, современная сельскохозяйственная техника.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.