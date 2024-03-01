В двух школах Пестречинского района установили мемориальные доски в честь бойцов СВО

Фото: Зухра Галимуллина

В Пановской и Белкинской сельских школах Пестречинского района РТ установили мемориальные доски в честь погибших участников специальной военной операции, выпускников этих учебных заведений — Александра Егорова и Дмитрия Федорова. Торжественные линейки в честь памятного события в школах открывались неизменно с исполнения школьниками и учителями гимна страны на русском и татарском языках.

Выпускник школы села Белкино Дмитрий Федоров после девятого класса учился в Ленино-Кокушкинском лицее, трудился на полях района механизатором. В зону спецоперации был призван в ходе мобилизации, служил в мотострелковом батальоне. Погиб в октябре прошлого года. Посмертно награжден орденом Мужества.

Фото: Зухра Галимуллина

Отдать дань памяти и уважения подвигу односельчанина пришли жители села, приехали представители руководства района, построились в линейку школьники, почетные места были отведены родителям погибшего военнослужащего.

«Защита Отечества — священный долг каждого гражданина, — отметил, обращаясь к собравшимся, глава района Ильхам Кашапов. — Мы должны помнить свою историю, чтить память о тех, кто ценой своей жизни отстоял независимость нашей страны. Сегодняшнее мероприятие подтверждает эти слова... Вечная им память и слава!».

После минуты молчания к памятной доске были возложены цветы.

Фото: Зухра Галимуллина

Преподнесли цветы и маме погибшего военнослужащего, Ольге Федоровой. Сквозь слезы она вспоминает о своем сыне как об очень добром и любящем молодом человеке, рассказала о его спокойном характере и отзывчивости. Именно так говорит о Дмитрие и его учительница Оксана Приказчикова.

«Послушный, трудолюбивый, аккуратный юноша. Он был в Казани, как и мой сын Слава, когда им пришла повестка. Они сразу же вернулись домой и отправились выполнять свой долг, защищать Родину. Конечно, тогда никто не думал, что все это затянется надолго, что так повлияет на судьбы людей. Хочется пожелать всем нашим солдатам, нашим сыновьям, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, чтобы не озлобились, чтобы все мамы дождались возвращения своих сыновей. И, конечно же, всем мирного неба...» — произнесла педагог.

Фото: Зухра Галимуллина

Такое же торжественное открытие мемориальной доски прошло и в школе села Пановка. Немало ее выпускников избрали своим делом воинскую службу.

Завершив обучение в высших учебных заведениях, они служат сегодня офицерами, в том числе и в зоне СВО.

Фото: Зухра Галимуллина

По словам их учителя Игоря Шпагина, он знает о пяти своих ребятах, которые участвуют в спецоперации. А двое выпускников погибли, исполняя свой воинский долг. Один из них — Вячеслав Казаков. В память о нем весной 2022 года была открыта мемориальная доска на стене его родной школы. И вот сегодня в сельском учебном заведении появилась еще одна памятная табличка. Надпись на ней гласит: «Егоров Александр Валерьевич посмертно награжден орденом Мужества. Погиб в зоне спецоперации».

«Такие мероприятия, как сегодняшнее, оказывают большое впечатление на школьников, они получат накал эмоций, — уверен ветеран педагогического труда Игорь Шпагин, — они поймут, на кого им надо ориентироваться! И о том, как важно защищать родную землю, быть настоящим патриотом страны и помнить о героях-земляках».

Фото: Зухра Галимуллина

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.