В двух школах Пестречинского района откроются «Точки роста»

В двух школах Пестречинского муниципального района РТ к новому учебному году откроются образовательные «Точки роста». Обновление затронет школу № 2 в Пестрецах и Богородскую школу. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

В Пестречинской школе № 2 работы в активной фазе. «В трех кабинетах сделают ремонт и закупят оборудование. Изменения коснутся кабинетов химии, биологии и физики. Отремонтируют пол и потолки, обновят стены, заменят окна и двери», — отметила пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.

С ходом работ ознакомился глава района Ильхам Кашапов. Строительная организация заверила, что все работы завершатся до 25 августа.

По этой же программе стартовали работы в Богородской школе. Обновление учебных учреждений стало возможным благодаря проекту «Современная школа» национального проекта «Образование».

Помимо этого, в Богородской школе завершен ремонт котельной по республиканской программе, на финишную прямую выходит капитальный ремонт пищеблока.

«Помещение не узнать: на стенах и полу положили плитку, отремонтировали потолок, заменили все сети. Скоро приступят к монтажу нового оборудования. Сейчас здесь стало чисто и светло, а главное удобно как для учащихся, так и для персонала», — отметила собеседница агентства.

Также в школе ремонтируют крышу спортзала, проводят ревизию кровли. Все работы завершатся к началу учебного года.

Национальные проекты реализуются в России с начала 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.