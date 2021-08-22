В двух школах Пестречинского района капитально отремонтированы пищевые блоки

В двух школах Пестречинского района Татарстана капитально отремонтированы пищевые блоки: обновление столовых затронуло Пестречинскую школу № 2 и школу в селе Старое Шигалеево. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Данные две школы района были включены в программу капремонта пищеблоков и оснащения оборудованием», — отметил источник.

Процесс ремонтных работ начался в начале лета. Пищеблок Пестречинской школы № 2 занимает площадь чуть более 300 квадратных метров, куда входят горячий цех, мойка, овощная база, склад, раздевалка, санузел. За это время везде полностью заменили вентиляцию, электропроводку и канализацию.

Строители провели и отделочные работы: штукатурку стен, укладку плит перекрытия, покраску. Поставили новые двери, заменены окна. В отремонтированное помещение дополнительно завезли новое оборудование. Установили холодильник, котел горячей воды, электроплитку, мармит. В школе села Старое Шигалеево прошли такие же работы.

С результатами ремонта ознакомился глава района Ильхам Кашапов и положительно оценил проведенные работы.

Ремонт школьных столовых и замена оборудования проходит благодаря закону о горячем питании. В этом году почти в 200 школах Татарстана отремонтированы столовые и заменено оборудование.

«Дети с 1-го по 4-й класс обеспечены питанием за счет бюджета. Родители очень положительно встретили этот момент. Закон в какой-то мере повлиял на то, что около 200 школьных столовых в Татарстане поставлены на ремонт. Они ремонтируются, меняется оборудование, чтобы соответствовать тем требованиям, которые есть в законе», — объяснял ранее депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов.