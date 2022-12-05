В двух школах Менделеевска отремонтировали кабинеты по нацпроекту «Образование»

В Менделеевске благодаря реализации национального проекта «Образование» в школах появились кабинеты «Точка роста». Так, ремонтные работы классов по химии, физике и биологии проведены во второй и четвертой школах. Как рассказали «Татар-информу» в администрации района, на эти цели было направлено 2,2 млн рублей.

Для создания нового учебного пространства в школах был проведен ремонт кабинетов в едином дизайнерском стиле. Для дополнительных занятий по естественным наукам приобретены наборы портативных лабораторий. С важным событием ребят и педагогов поздравили глава района Радмир Беляев, начальник Управления образования Раис Назипов и директора школ.

«Программа „Точки роста“ — это серьезный шаг в современную школу. Она реализуется уже практически 5 лет и из года в год все школы охватываются. И это не просто материально-техническое оснащение, это ещё и правильная идеология, которая направлена на научную работу в научных условиях. Уверен, что новые „Точки роста“ станут настоящим центром притяжения знаний и общественной жизни в каждой школе», — подчеркнул Радмир Беляев.

Он отметил необходимость оснащения классов, обновления мебели. Также учителя вместе с учениками продемонстрировали опыты с новыми наборами.

На открытии кабинетов в школе №2 глава района поздравил футболистов школы с победой. Они завоевали золото в финальном этапе Всероссийского чемпионата Школьной баскетбольной лиги. Всего в Менделеевском районе с 2019 года отремонтирован 21 кабинет в семи школах.

На следующий год ремонт кабинетов планируется в Ильнетской, Ижевской, Псеевской школах.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что благодаря реализации национальных проектов Татарстан за четыре года направил на развитие инфраструктуры сферы образования более 40 млрд рублей. Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.