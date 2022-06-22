В двух школах Казани установят пожарную сигнализацию за 5,3 млн рублей

На монтаж противопожарной сигнализации в двух школах Казани из бюджета города направят более 5,3 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, противопожарные системы появятся в средней школе №114 на улице Кулагина и в лицее №146 «Ресурс» на улице Маршала Чуйкова.

Заказчиком проекта выступает Департамент телекоммуникационных технологий города Казани, который будет принимать заявки на участие в тендере до 30 июня этого года. Подрядчика определят 4 июля, ему предстоит выполнить работы в течение одного месяца с момента подписания контракта.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на капитальный ремонт 12 школ Татарстана бюджет республики потратит свыше полумиллиарда рублей.