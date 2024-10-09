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Общество 9 октября 2024 16:03

В двух школах Казани открыты новые спортплощадки

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В двух школах Казани открыты новые спортплощадки
Фото: https://t.me/kirmosinfo

В двух школах Кировского и Московского районов Казани оборудованы новые спортивные площадки. Об этом говорится в телеграм-канале районной администрации.

Так, порядка 30 учеников смогут одновременно заниматься на футбольном поле школы №34. Ранее учащиеся образовательного учреждения могли использовать на уроках физкультуры только спортзал, турники на улице и хоккейную коробку.

Второй объект открыт в школе №153 поселка Юдино. Здесь установлены семь тренажеров, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и лавочки для отдыха.

Работы на спортплощадках проведены по республиканской программе.

#спортплощадка
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