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В двух школах Казани открыты новые спортплощадки
В двух школах Кировского и Московского районов Казани оборудованы новые спортивные площадки. Об этом говорится в телеграм-канале районной администрации.
Так, порядка 30 учеников смогут одновременно заниматься на футбольном поле школы №34. Ранее учащиеся образовательного учреждения могли использовать на уроках физкультуры только спортзал, турники на улице и хоккейную коробку.
Второй объект открыт в школе №153 поселка Юдино. Здесь установлены семь тренажеров, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и лавочки для отдыха.
Работы на спортплощадках проведены по республиканской программе.
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