В двух школах Казани открыты новые спортплощадки

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В двух школах Кировского и Московского районов Казани оборудованы новые спортивные площадки. Об этом говорится в телеграм-канале районной администрации.

Так, порядка 30 учеников смогут одновременно заниматься на футбольном поле школы №34. Ранее учащиеся образовательного учреждения могли использовать на уроках физкультуры только спортзал, турники на улице и хоккейную коробку.

Второй объект открыт в школе №153 поселка Юдино. Здесь установлены семь тренажеров, баскетбольные кольца, волейбольная сетка и лавочки для отдыха.

Работы на спортплощадках проведены по республиканской программе.