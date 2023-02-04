В двух селах Верхнеуслонского района средства самообложения направят на дорожные работы

На сходе граждан глава Шеланговского сельского поселения Валерий Майоров отчитался об итогах деятельности в 2022 году и рассказал о запланированных на 2023-й работах, принял участие во встрече заместитель главы Верхнеуслонского района Сергей Осянин. Об этом пишет «Волжская новь».

Майоров рассказал, что за минувший год поступило 189 обращений от сельчан. Большинство вопросов касалось ЖКХ, дорог, реконструкции ЛЭП, уличного освещения, получение жилья и пр.

Он отметил, что чуть больше половины доходов бюджета собственные, однако и поселение большое, из-за чего затраты значительные — только дорог 48 км. Майоров обратился к райисполкому рассмотреть на комиссии по безопасности дорожного движения вопрос установки автобусных павильонов на протяжении трассы Камское Устье — Казань: на повороте с трассы в деревню Брек, поселок Нариман и село Шеланга, в лесничестве и на развязке по объездным дорогам Шеланги.

«Это безопасность и здоровье наших людей. Прошу исполком района на комиссии по безопасности дорожного движения рассмотреть эти вопросы», — сказал он.

На средства самообложения в прошлом году были сделаны дороги в Наримане и Бреке, в Кзыл- Байраке — ворота на кладбище и контейнерную площадку, закуплен контейнер под мусор.

В 2023-м благодаря программе хотят провести дорожные работы в Бреке и Шеланге по улице Заводская, а также приобрести малые архитектурные формы для поселка Янга-Юл.