В двух селах Спасского района открылись ФАП и врачебная амбулатория

Фото: пресс-служба Минздрава РТ.

В Спасском районе, в селе Кузнечиха, открылась врачебная амбулатория, а в селе Чэчэклэ — фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

«Новые медицинские пункты, построенные по программе совершенствования первичной медико-санитарной помощи населению РТ, будут обслуживать более двух тысяч жителей», — сказали в ведомстве.

На возведение амбулатории из бюджета республики было выделено 14,8 млн рублей, ФАПа — 3,6 млн. Здания отвечают всем требованиям по оказанию медицинской помощи населению.

В торжественном открытии приняли участие главврач РКБ Рафаэль Шавалиев, главврач Спасской ЦРБ Роман Ахметзянов, глава Спасского района РТ Фаргат Мухаметов и руководители сельских поселений.

Фото: пресс-служба Минздрава РТ.

Фельдшеру вручили ключи от нового автомобиля, до этого специалист в течение 8 лет преодолевала 10 км до работы пешком или на велосипеде.