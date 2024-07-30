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Общество 30 июля 2024 23:36

В двух районах Татарстана за 3 млн рублей устранили девять свалок

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В двух районах Татарстана за 3 млн рублей устранили девять свалок
Фото: https://t.me/minecort

В Буинском и Тетюшском районах ликвидировали девять свалок. Стоимость работ превысила 3 млн рублей, рассказали в Минэкологии РТ.

В Буинском районе отходы в общей сложности складировались на площади 13,9 тысячи квадратных метров. Вывезено почти 1,4 тысячи кубометров мусора.

В Тетюшском районе убраны три свалки общей площадью 9,9 тысячи «квадратов». Объем вывезенного мусора составил 0,65 тысячи кубических метров.

«Напомним, комплекс мер реализуется за счет средств местных бюджетов от экологических поступлений в рамках заключенных соглашений между Минэкологии РТ и исполкомами районов», — рассказали в ведомстве.

#свалки #Минэкологии РТ
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