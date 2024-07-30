Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В двух районах Татарстана за 3 млн рублей устранили девять свалок
В Буинском и Тетюшском районах ликвидировали девять свалок. Стоимость работ превысила 3 млн рублей, рассказали в Минэкологии РТ.
В Буинском районе отходы в общей сложности складировались на площади 13,9 тысячи квадратных метров. Вывезено почти 1,4 тысячи кубометров мусора.
В Тетюшском районе убраны три свалки общей площадью 9,9 тысячи «квадратов». Объем вывезенного мусора составил 0,65 тысячи кубических метров.
«Напомним, комплекс мер реализуется за счет средств местных бюджетов от экологических поступлений в рамках заключенных соглашений между Минэкологии РТ и исполкомами районов», — рассказали в ведомстве.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»