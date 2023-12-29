В двух районах Татарстана по нацпроекту появились четыре сельских дома культуры

В двух районах Татарстана открылись сразу четыре сельских дома культуры. Три из них расположены в населенных пунктах Апастовского района, а один — в Кукморском, сообщает Минкульт республики.

Так, в первом из районов новые объекты расположились в Среднем Биябаше, Малых Болгоярах и Шемякове. Во втором начал работать Кошкинский сельский дом культуры. Работа велась в рамках национального проекта «Культура».

Дома культуры в Среднем Биябаше и Шемякове рассчитаны на 45 мест. ДК в Малых Болгоярах оказался самым большим — площадью 249,9 кв. метров и вместимостью 100 мест.

Ожидается, что на новых площадках будут проводиться различные культурные мероприятия для местных жителей.

На заседании Совета по культуре и искусству Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил: «Национальная программа в сфере культуры должна получить сильное региональное измерение, стимулировать повышение качества и разнообразие культурной жизни в малых городах и посёлках страны».

Национальные проекты были инициированы Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в 2019 году. В национальный проект «Культура» включены три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».